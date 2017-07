Conjunto Residencial Santo Antônio: País viu em rede nacional, drama dos moradores

Uma equipe da RBS TV esteve em Santo Antônio da Patrulha para documentar o drama vivido pelos moradores do Conjunto Residencial Santo Antônio, que há anos, convivem com o mau cheiro e o esgoto cloacal correndo a céu aberto, especialmente dentro dos apartamentos.

Há algum tempo, a Folha Patrulhense tem denunciado o problema, porém as providências até agora não surgiram. Espera-se que agora, com a repercussão que o fato obteve, possa surtir uma solução que devolva a tranquilidade aos que ali residem para que não mais possam conviver, inclusive nos horários de refeições, com a podridão proveniente de um sistema que nunca funcionou direito.

Na edição de 18 de maio deste ano, abordamos mais uma vez o problema, quando foi noticiado o segundo encontro com o prefeito interino José Francisco Ferreira da Luz, que também se mostrou muito preocupado com o crônico problema para estudar uma forma a fim de resolver a questão. A primeira vez na atual administração, foi em 22 de fevereiro, quando Daiçon Maciel da Silva esteve reunido com moradores e Promotora dra. Graziela Vereda em busca de uma solução. O Conjunto Residencial foi construído através do programa federal Minha Casa, Minha Vida.