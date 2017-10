CAFÉ COM POLÍTICA: PP de SAP inicia encontros de formação nesse sábado

O Partido Progressista, a Juventude do PP e a Ação da Mulher Progressista lançam nesse sábado, o evento CAFÉ COM POLÍTICA. A primeira edição ocorrerá no dia 21, às 14h, na Câmara de Vereadores da cidade.

O objetivo do encontro é confraternizar e conversar sobre política. A edição deste mês de outubro contará com a palestra do atual diretor administrativo da Corsan, Marcus Vinícius Vieira de Almeida, ex-prefeito de Sentinela do Sul, eleito aos 21 anos de idade.

O tema da 1ª edição, que deve ocorrer mensalmente, segundo o presidente do partido Dirceu Machado, será sobre “a necessidade de renovação na política”. Logo após a palestra, será servido um coquetel aos presentes.

Quem é o palestrante

Marcus Vinícius Vieira de Almeida tem 34 anos e é formado em Direito. Sua atividade e militância público-política iniciou cedo: aos 16 anos foi Presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Coronel Patrício Vieira Rodrigues, na cidade de Tapes. Aos 17 anos foi Diretor da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas – UGES. Aos 20 anos foi eleito vereador em Sentinela do Sul, sendo o mais votado da história do município.

Aos 21 anos, em eleição suplementar, concorreu ao cargo de Prefeito do mesmo município, assumindo o comando do Poder Executivo, por dois mandatos, entre os anos de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, ocasião em que fora o gestor municipal mais jovem do Brasil.

Marcus Vinícius, aos 23 anos, enquanto prefeito, presidiu, por duas gestões, a Associação dos Municípios da Região Costa Doce e o Consórcio Intermunicipal Centro-Sul, do qual foi membro fundador.

Aos 26 anos, foi Presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, entidade que reúne e representa as 497 cidades gaúchas e seus gestores. Aos 27 anos, presidiu a Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública. Em ambas entidades, foi, também, o presidente mais jovem a dirigi-las.

Em 2014, Marcus Vinícius foi candidato a Deputado Estadual, obtendo 23.090 votos. Atualmente, é Diretor Administrativo da Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN.