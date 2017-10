Burocracia na Prefeitura faz Santo Antônio perder grande empreendimento imobiliário

O investidor de um grande empreendimento imobiliário denominado “Cidade do Futuro”, que deveria ser implantado em Santo Antônio da Patrulha, desistiu do projeto pelas grandes dificuldades burocráticas impostas para a liberação da documentação.

O Arquiteto responsável pela obra, Luiz Antônio Camargo, disse que esse projeto mudaria a cara de Santo Antônio, constando diversas melhorias importantes e que beneficiaria sobremaneira a cidade. Ele seria implantado no Bairro Santa Teresinha, numa área de 13 hectáres e contando com 182 lotes, próximo ao campus da FURG.

O empreendimento foi transferido para Gravataí, onde em apenas um mês, segundo Camargo, já obteve a Licença Prévia.

Outros dois investidores do ramo imobiliário também já desistiram de implantar projetos em Santo Antônio da Patrulha, pelo mesmo motivo: exigências em demasia para a liberação de uma LP.

Há outro investimento pendente por um fio e que também está para ser cancelado.

O que se deduz, é que o Prefeito Municipal deve adotar providências urgentes para que o município não continue sendo prejudicado como está acontecendo na atualidade.

O arquiteto Luiz Antônio Camargo é o mesmo que foi responsável pela construção do empreendimento Paseo, implantado recentemente em Santo Antônio da Patrulha.