Bacana e Erô pedem mais agilidade com a burocracia na Secretaria de Planejamento

Os vereadores João Luis Bacana e Eronita Andrade encaminharam Requerimento ao Prefeito Daiçon Maciel da Silva, solicitando mais agilidade nos atendimentos da Secretaria Geral de Governo Planejamento e Gestão – SEGPG. O documento número 493/2017, foi protocolado dia 23 de setembro, e foi feito como forma de tentar reverter a perca de um grande empreendimento para o município por conta da burocracia do governo.

Bacana pede que a Secretaria preste os serviços com mais rapidez, na liberação de empreendimentos imobiliários e industriais em Santo Antônio da Patrulha, visto que o Senhor João Batista dos Reis, Diretor-Presidente da Empresa Valbaru, que desde 1996, atende a demanda por lotes residenciais, comerciais e industriais na cidade e região, desistiu de um negócio por conta da demora e burocracia na execução do Loteamento Santa Teresinha IV. Uma ação que contaria com 182 lotes ao lado da Rua Senador Alberto Pasqualine, e o único bairro da cidade que já continha uma ciclovia em seu projeto.

O edil não admite que Santo Antônio perca um empreendimento deste tamanho por conta da papelada burocrática que move o poder público, e solicita ao Prefeito que tente reverter esse caso para que o município e os patrulhenses saiam ganhando.

Na terça (26/09), os vereadores foram informados que o Prefeito Daiçon e o Secretário de Planejamento Ferúlio, estiveram em contato com o empresário Batista, para conversar sobre o loteamento e buscar alternativas para que o negócio volte a tramitar e possa ser concluído.