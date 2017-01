APAE entre obras beneficiadas por parlamentar

Mais de R$ 350 mil devem ser liberados para Santo Antônio da Patrulha. A informação foi publicada no Diário Oficial da União na última semana. Os recursos são oriundos de Emendas Parlamentares, destinadas pelo Deputado Alceu Moreira, no ano de 2016.

O secretário das Obras, Trânsito e Segurança, André Randazzo dos Reis (Deco), afirma que os valores correspondem aos projetos de estruturação da APAE (aquisição de bens), no valor de R$ 100.000,00 e contrapartida para a prefeitura de R$ 101,00 para a pavimentação da primeira etapa da estrada Júlio Bruneli, na Lagoa dos Barros, no valor de R$ 253.500,00 e contrapartida para a prefeitura de R$ 9.750,00.

Deco comemorou a destinação desses recursos.