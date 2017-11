Layana Stecanela está no Cristo Redentor

A jovem Layana Stecanela, vítima de acidente de trânsito na tarde dessa terça-feira (14), quando pilotava sua moto, tendo sido atingida por um táxi na altura do Herval, está no Hospital Cristo Redentor. A jovem está com suspeitas de fratura na bacia e possível hematoma no cérebro, sendo que seu estado inspira cuidados. O acidente aconteceu no entroncamento com a estrada que, partindo da Cidade Alta, conduz à Monjolo. Layana é sobrinha do vereador Adelino Stecanela. Não há maiores informações até o momento sobre seu quadro clínico.