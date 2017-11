Grave acidente de trânsito ocorreu na madrugada de hoje, no km 41 da ERS 030 na localidade de Venturosa, quando o motorista de um Uno bateu contra o guard-rail de uma ponte. Com a violência do choque, o motorista foi jogado para fora do carro tendo morte instantânea. O jovem, identificado como Gustavo Wohlgemuth era natural de Santo Antônio da Patrulha. A ocorrência foi registrada na DP local pela Polícia Rodoviária Estadual.