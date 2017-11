Ação da Brigada esclarece um assalto e um arrombamento

A ação da Brigada Militar de Santo Antônio da Patrulha e de Caraá terminou por esclarecer um assalto a mão armada na localidade de Pedra Branca (Caraá), junto a uma residência onde também se localiza um mercado e um arrombamento praticado contra uma residência na sede do município.

O primeiro fato foi às 06hs45 da manhã de hoje (segunda-feira), quando uma dona de casa que mora em Pedra Branca foi surpreendida na lavanderia por um indivíduo armado com um revólver calibre 38 que a imobilizou juntamente com toda a família. Todos foram amarrados e ele, juntamente com duas comparsas, encheram um HB 20 com um televisor, um ar condicionado, além de outros equipamentos, fugindo em seguida e batendo contra um barranco na divisa entre Caraá e Santo Antônio, embarcando em seguida em uma Pajero que os seguia, continuando a fuga. No entanto foram abordados pela Brigada na sede de Santo Antônio e forçados a parar, sendo os ocupantes identificados como um menor, inclusive com um homicídio além de tráfico, duas mulheres maiores de idade, que já respondem por tráfico e um adulto. Todos foram conduzidos à DP onde o menor foi recolhido à Fase e as mulheres, ao presídio feminino de Torres. Todos são de Cachoeirinha e os veículos, bem como o revólver, eram roubados. Os produtos do assalto foram recuperados e entregues aos seus proprietários.

Ainda na manhã de hoje (27), na Rua Antônio Nunes Bemfica, moradores suspeitaram da movimentação em uma casa, que estava fechada, porque a dona já havia falecido. Uma familiar foi avisada alertando a Brigada, que chegou primeiro ao endereço, constatando total desordem no interior da residência. Ela foi orientada a registrar Boletim de Ocorrência e ao voltar à tarde, foi surpreendida pela audácia de quatro ladrões que saiam com objetos furtados. Avisada, a Brigada agiu, levando um casal para a DP. A ocorrência continuava em andamento esta noite na área Judiciária da Polícia Civil. É possível que outros arrombamentos sejam esclarecidos com as prisões efetuadas hoje.

O delegado Valdernei Tonete parabenizou a Brigada pela rapidez com que agiu, esclarecendo as duas ocorrências.