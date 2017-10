8º BPM tem novo comandante

O 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), com sede em Osório, está sob novo comando. O tenente-coronel Luiz Ernesto Duarte assumiu o cargo na terça-feira (26/09), na presença do comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), coronel Ricardo Fraga Cardoso, de oficiais do órgão e do 8º BPM.

O coronel Ernesto estava comandando o 9º Batalhão de Bombeiros Militar, em Tramandaí. A assunção solene ao comando do 8º BPM acontecerá dentro de alguns dias.

O 8º BPM, constituído de três Companhias, nove Pelotões e um Pelotão de Operações Especiais (POE), é responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Caraá, Osório, Maquiné, Cidreira, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas, Tavares, Rolante e Riozinho.