Quase 600 motos na Trilha da Cachaça

No começo de junho aconteceu em Santo Antônio a segunda edição da Trilha da Cachaça. Foram 583 motos oriundas de 19 municípios e também de fora do Estado. O presidente do Clube Trilheiros da Cachaça Eder Messagi (Didi) está agradecendo à Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e prefeitura, através da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes pelo apoio.

Didi aproveita para anunciar que o próximo evento vai ser no dia 22 do outubro, com a realização da Trilha das Patroas, com a exclusiva participação de mulheres. O Clube tem 52 integrantes e está aberto para a participação de mais sócios.