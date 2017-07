Patrulhenses em 1º no Sul Bike Race

No evento de Moutaim Bike realizado domingo (9), em Harmonia, dois atletas patrulhenses conquistaram o primeiro lugar: Sport Elite 55 km Michel Gomes (Novela) conquistou o 5º lugar. Sport Master, Fabrício Dias ficou em primeiro lugar na categoria 30-34 anos, Gianmateu Schommer, primeiro lugar na categoria 35-39 anos, Alex Feibreger dos Santos, terceiro lugar na categoria abaixo dos 30 anos. A dupla feminina Sane Pierini e Digiane Stecanela ficou em segundo lugar. Morgana Feijó não conseguiu completar a prova por problemas técnicos. Na categoria Pro 100 km, Luciano Bif, Adriano Daitx e Gunter Fischborn com ótimo desempenho. No cicloturismo participaram Luciano Pinheiro, Isis Batista, Maiara Pacheco e Larissa Missel Braga. Os atletas representaram o município e o grupo SAPedal.