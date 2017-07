Patrulhense é campeão de futsal em Aracajú

O patrulhense Kauan Lima Muniz sagrou-se campeão no Futsal em Aracajú (Pernambuco).

O adolescente que tem 13 anos, e que mora há cinco anos em Recife, com os pais Maicon Alexandre da Cunha Muniz e Isabel Teresinha Soares de Lima, começou no Sparta Real, em Santo Antônio, sendo incentivado pelo avô Jorge Antônio de Lima. “Ele chuta com os dois pés!”, afirma orgulhoso, acrescentando que o neto, que era goleiro, foi por ele motivado a jogar como zagueiro, sendo hoje, centro-avante no Sport de Recife, onde os diretores pagam os estudos como incentivo ao jovem atleta. O pai do adolescente é diretor da IG Piscinas em Salvador.