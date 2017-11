Com seis anos já é um campeão!

Ele tem apenas seis anos de idade. Mas já é um campeão. João Pedro Silveira Santos laça desde os quatro anos e é um orgulho, não apenas para os pais Luciano da Silva Santos e Janaína Silveira, como para toda a família. Moradores do Bairro Bom Princípio, todos os integrantes da família são adeptos ao esporte do laço.

E no 33º Rolantchê deste ano, o garotinho ficou entre os três finalistas, na modalidade Laço Piá, de cinco a doze anos. E um detalhe, na modalidade pai e filho, laça, orgulhoso ao lado de Luciano.

O menino representou o CTG Cel. Chico Borges e integra o Piquete de Laçadores Os Patrulhenses. O garotinho dedica essa vitória ao seu pai e ao seu avô, Neco Boeira, já falecido e que também era laçador.