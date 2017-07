Secretária da Educação fala sobre novo prédio da Escola Municipal Santa Inês

A secretária da Educação de Santo Antônio da Patrulha, Dalva Provenzi de Carli falou nesta semana, sobre as dificuldades encontradas pelo Executivo para entregar as novas instalações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Inês para a comunidade.

Dalva esclarece que a obra, executada pela administração do ex-prefeito Paulo Bier, ainda não foi totalmente liberada pelo Ministério da Educação (MEC), por conter pendências no desenvolvimento do projeto, apontadas por visita técnica, em dois momentos, neste ano. Estas pendências estão sendo solucionadas pelos engenheiros da Prefeitura em contato com a empresa executora da obra. “Como o recurso da obra é do Governo Federal, só poderemos ocupá-la, quando o Ministério da Educação, através do FNDE, considerar cumpridas as exigências”, explica.

A secretária destaca: “Iniciamos o ano com o desejo de que a escola estivesse ocupando as novas dependências, mas não tínhamos o habite-se. Para isto acontecer, dependia da construção do passeio público. Para maior segurança dos alunos da escola, havia a necessidade de construção de cercamento. Para estes investimentos, não encontramos previsão orçamentária, o que dificultou um pouco. Estamos fazendo um esforço enorme para juntar os recursos necessários que não foram previstos. Hoje, temos disponibilidade, em decorrência do ingresso de recursos vinculados, acima do esperado. Em qualquer obra ou investimento de recurso público, temos que respeitar a burocracia, seguindo todas as etapas de um processo licitatório. Isso realmente gera a demora”, relata.

Além das obras necessárias previstas no projeto, a SEMED terá que refazer alguns reparos, pois o prédio sofreu alguns danos, como pichações, janelas arrombadas e outros estragos, apesar da presença de um vigilante no local. A secretária diz que estão trabalhando para que a escola seja liberada e possa atender boa parte dos alunos que ocupam o prédio antigo, já que as novas instalações não comportarão a totalidade dos estudantes. Esta é uma ação prioritária da SEMED.