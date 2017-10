Mostra da Pinguinho de Gente

No dia 27 de setembro, aconteceu nas dependências da escola, a I Mostra do Conhecimento da EMEI Pinguinho de Gente, com um grande número de visitantes que prestigiaram o evento.

Ao longo das exposições, as crianças se mostraram muito envolvidas e entusiasmadas com as temáticas apresentadas como a cultura gaúcha, o folclore, o meio ambiente, a literatura infantil e os dinossauros, expondo o que aprenderam durante as pesquisas e interagindo com os visitantes. Quem esteve na mostra também pode observar painéis de fotos dos Berçários. A direção da escola agradece aos visitantes que estiveram presentes no evento.