Mães participam da rotina escolar de seus filhos

A turma do Bob Esponja, Maternal II, composta por 18 de alunos na faixa etária entre 3 e 4 anos, da Escola Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, realizou em maio, o projeto “Vem mãe”, tendo como objetivo o resgate dos laços afetivos no relacionamento entre mãe e filho, buscando assim a valorização da relação familiar. A convite das professoras do turno da manhã, Cristine e Emilene, treze mães, inclusive a mãe de uma das professoras, participaram da rotina escolar de seus filhos, realizando com a turma atividades como hora do conto, receitas culinárias, músicas, danças, atividades físicas, confecção de massa de modelar, dobradura, pintura e colagem, organizadas em dias e horários previamente combinados. Após cada visita as mães foram agraciadas, pelas crianças, com homenagens musicais e cartões.

A Secretaria Municipal da Educação e a turma do Bob Esponja (a escola, as professoras da turma e alunos) agradecem a parceria e disponibilidade de cada mãe.