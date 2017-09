Aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro, a II Semana Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas do Campus FURG-SAP. O evento que foi organizado pelos alunos, professores e técnicos do curso de Licenciatura em Ciências Exatas foi um sucesso. Estiveram presentes palestrantes renomados de outras instituições da região, como UFRGS, IFSul, FACCAT, Ulbra e FEVALE, além de palestrantes do campus Carreiros da FURG.

Este evento contribuiu para a consolidação do Campus FURG-SAP, bem como para a divulgação do trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica da universidade e troca de saberes e experiências com os convidados.

Além dos objetivos acadêmicos, este ano o evento teve um cunho social. Foram arrecadados 40 kg de alimentos que foram doados à Igreja Matiz de Santo Antônio da Patrulha que faz a distribuição para famílias carentes.