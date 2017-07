Festa Julina na Escola Moranguinho

A E.M.E.I. Moranguinho estará realizando no próximo sábado (15), no salão Nossa Senhora de Fátima, na Várzea, a festa julina da escola, a partir das 15 horas, com pipoca, pinhão, quentão, cachorro-quente, nega maluca, bolo, torta, pastel, amendoim e muito mais. Haverá apresentações artísticas com os alunos da escola e a eleição do rei do amendoim e da rainha da pipoca.

A direção, professores e a comunidade escolar convidam a todos para prestigiarem o evento.