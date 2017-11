Feira do Livro será na semana que vem

No final de semana a Secretária Municipal da Educação conseguiu ultimar os detalhes da programação da Feira do Livro, a ocorrer de 09 a 12 deste mês, no Centro de Cultura, Lazer e Esportes Caetano Tedesco.

O evento terá como escritora homenageada Léia Cassol e como patrono Hermogenes Silveira, que estreia na Literatura com sua primeira obra intitulada “Contos do Entardecer”. A Feira é promovida conjuntamente pelas Secretarias Municipais da Educação e Cultura, Turismo e Esportes. A programação que terá vários shows, além de lançamento de obras e sessões de autógrafos.