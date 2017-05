Escola Barão do Cahy será relembrada na programação da Semana de Museus

Na programação da 15ª Semana de Museus, a Escola Técnica de Comércio Barão do Cahy será homenageada com uma roda de memórias. O encontro programado para às 19 horas, da próxima terça-feira, 16, no Jardim do Imperador promete emocionar.

A presidente da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, Rosalva Rocha diz que a ideia é reunir estudantes, alunos equipe de trabalho da Barão do Cahy. A escola formou muitos contadores e acabou sendo responsável pelo fortalecimento dessa área em Santo Antônio da Patrulha.

Com a mediação da Sra. Donatila Pereira Ramos, uma das formandas de 1962, a Roda de Memória buscará homenagear a primeira turma da Escola e, ao mesmo tempo resgatar a memória viva de todos aqueles que por ela passaram.

A 15ª Semana de Museus acontece de 15 a 21 de maio, e contará com diversas atrações. Instituída pelo Instituto Brasileiro de Museus, neste ano o tema escolhido para a Semana é “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus”.