ENEM: Cerca de mil candidatos prestarão provas em Santo Antônio da Patrulha

Começa nesse final de semana o Enem 2017, e pela primeira vez, será realizado em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. O primeiro domingo terá linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova; no segundo, matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de exame.

Como já ocorreu em anos anteriores, em Santo Antônio da Patrulha deverá haver grande movimentação de estudantes até os locais das provas. Calcula-se que 1.000 candidatos estarão prestando provas em um desses locais: Escola Patrulhense, Instituto Estadual de Educação Santo Antônio e Gregória de Mendonça.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h, e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília (DF). Os candidatos que chegarem depois disso não terão direito de fazer as provas, com início marcado para as 13h30min. A aplicação do exame começará às 13h30. No primeiro domingo, irá até 19h, e no segundo, até 18h.

AS PROVAS

É importante lembrar que em todos os municípios de prova será levado em conta o horário oficial de Brasília/DF. Os exames do primeiro dia terão 05h30min de duração, com aplicação da redação do ENEM 2017 juntos das seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Por sua vez, as provas do segundo dia terão 04h30min de duração, com aplicação das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Ao todo, serão 180 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A – E), sendo 45 para cada área de conhecimento.