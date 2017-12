Encontro Manifestações Culturais na América Latina na FURG-SAP

No dia 08 deste mês, na FURG-Campus de Santo Antônio da Patrulha, ocorreu o encerramento do Projeto de Extensão “Curso de Espanhol e suas Manifestações Culturais na América Latina” (120h), contando com exposições relativas aos sujeitos latinos e suas inscrições culturais, suas raízes históricas, suas concepções acerca de educação, saúde, natureza, sociedade, etc. Os convidados participantes foram Yanet Aldama Veitia (Cuba), Mirla Martinez (Cuba) – ambas são do Programa Federal Mais Médicos – , Jorge Tello Gamarra (Peru) e Felipe Hernández Garcia (Cuba) – ambos são professores da FURG. Em uma compreensão de que somos um grande povo latinoamericano, a interlocução entre convidados e participantes revelou-se um momento ímpar de socialização de vivências e percepções, bem como de grandes aprendizagens e emoções.

“A partir da manifestação de interesse de estudantes e servidores da FURG-SAP em estudar a Língua Espanhola, os usos e as manifestações culturais na América Latina, em 2016, e da percepção de que a universidade cumpre seu papel ao propor ações e projetos que integrem universidade e comunidade, é que se dá a proposição deste Curso”, destaca a coordenadora do projeto, Profª Darlene Webler (ILA/FURG-SAP). “Além das gentis participações dos convidados da noite, agradecemos aos convidados participantes de outros encontros e, de forma especial, da Profª Melina Borba, apoio em todos os momentos”, acrescenta.

Após as exposições e conversas entre convidados e participantes do Curso, houve um momento cultural e confraternização, recheado de emoções e saudosismos.