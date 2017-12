Autor Presente na E.E.E.F. Antônio Carlos

No intuito de desenvolver bons leitores, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Carlos, de Miraguaia, mantém sua biblioteca com obras de literatura para empréstimos e, com os alunos dos anos iniciais realiza, semanalmente, a hora do conto. A atividade “Autor Presente”, realizada na Escola, anualmente, tem a finalidade de proporcionar cultura e entretenimento para o nosso público estudantil, além de promover a oportunidade aos alunos de conhecerem um escritor.

O Projeto Autor Presente, tem como responsáveis as professoras Auxiliares de Biblioteca: Izabel Cristina Gil de Medeiros e Mariza Kraemer Massulo.

Neste ano de 2017, teve a honra de homenagear a escritora patrulhense, Solange Antunes Grandini.

Ao trabalharem com os alunos, os escritos e estudos da vida de Solange, promovemos o gosto pela leitura e escrita e, desenvolvemos atividades que estimularam a fruição, a criatividade, o aumento do repertório de leituras e a promoção da cidadania.

Solange, através de seus escritos, inspirou nossos professores, e, consequentemente, nossos alunos, que demonstraram grande crescimento cognitivo e desenvolvimento de suas habilidades e competências.

A culminância do Projeto “Autor Presente” deu-se no último dia 18, com a presença da grande e maravilhosa Escritora Solange Grandini e seus convidados: familiares e amigos, bem como toda a nossa comunidade escolar.

A importância dos escritos de Solange no desenvolvimento do ensino, na Escola Antônio Carlos, é visível e, nossos educandos, sob mediação de seus professores, realizaram homenagens belíssimas e de grandioso enriquecimento cultural, a partir do seu próprio crescimento intelectual, e de apresentações artísticas.

Todas as homenagens e todos os detalhes foram pensados e realizados para que Solange se sentisse valorizada por esta Escola que preza o ensino de qualidade.

Agradecemos imensamente à querida Escritora Solange Grandini por ter aceito o nosso convite, por nos proporcionar o privilégio de tê-la presente na Escola, e por ter contribuído, para aumentar, em nossos alunos, o gosto pela leitura e escrita.