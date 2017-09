Agroindústria chilena foi tema de palestra na FURG

Parceria com a Universidad de La Frontera/Chile

Na última terça-feira (26), aconteceu no Campus FURG uma palestra com posterior debate sobre o tema: “Experiências na Agroindústria Chilena”, abordado pela Dra. Valeska Geldres-Weiss, presidente da Asociación de Directivos Superiores de Las Facultades de Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE) e Diretora da Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de La Universidad de La Frontera, Chile.

O evento foi realizado na língua espanhola, numa realização da Universidade Federal do Rio Grande (Campus FURG-SAP), Centro de Estudos de Dinâmica Agroindustrial (CEDAI/FURG-SAP) e Universidad de la Frontera (Temuco/Chile).

Conforme o professor doutor Jorge Gamarra (EQA/FURG), coordenador da atividade, puderam participar da palestra docentes, técnicos, estudantes do Campus FURG-SAP dos cursos de Engenharia Agroindustriais Indústrias Alimentícias, Engenharia Agroindustrial Agroquímica, Licenciatura em Ciências Exatas e representantes do setor da agroindústria da região e comunidade em geral.