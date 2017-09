A luta continua: Professores se concentram na Câmara

Centenas de professores da rede estadual, inclusive aposentados, se concentraram na tarde dessa segunda-feira (11/09) no plenário Euzébio Barth da Câmara de Vereadores, com o objetivo de conscientizar sobre os motivos que levaram a mais essa paralisação do magistério.

Conforme a professora Glória Terra, é o movimento estadual com maior adesão em Santo Antônio.

Ela calcula em 70% a participação do magistério patrulhense no movimento. Do mesmo pensamento comunga a diretora geral do 13º Núcleo, professora Marli Aparecida de Souza.

“Nosso objetivo é permanecer em greve por tempo indeterminado até que o governo suspenda o parcelamento”, afirma e acrescenta: “Não fomos nós, educadores que criamos essa situação, porque cumprimos nossa carga horária”.

De outra parte acrescenta que é intenção do CPERS determinar a recuperação dos dias parados ao longo do ano letivo de 2018 para não comprometer o período de férias de verão.

No Litoral Norte, nos 23 municípios que integram o 13º Núcleo, estão filiados 2.468 professores.

Os vereadores, que na oportunidade da concentração estavam em reunião das comissões, já que era dia de sessão da Câmara, se solidarizaram na totalidade com o movimento do magistério.