A feira do Conhecimento será promovida no dia 14, terça-feira, no horário das 8h30min às 12h, pela Escola Felisberto Luiz de Oliveira, na localidade de Monjolo. O evento traz como tema: INPIRAÇÃO: A NATUREZA, NOSSA MAIOR RIQUEZA – IGUAIS NA DIFERENÇA. É necessário que seja confirmada presença até o dia 10, sexta-feira, pelo telefone: (51) 98052.1714.