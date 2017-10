Tunico expõe no Museu Caldas Júnior

Está acontecendo no Museu Caldas Junior, até o final deste mês, a exposição do “Tunico”, conhecido artista plástico patrulhense.

Ele desenha desde os três anos de idade, e já fez quase todo o tipo de arte, de fotos a quadrinhos. Trabalhou também como desenhista industrial e letrista. Já expôs em diversas praças do Brasil e, na nossa cidade, relembra com alegria dos seus desenhos expostos no Dia da Arte, quando teve início com força o movimento literário patrulhense. Tem experiência em teatro e atualmente cursa Engenharia Agroindustrial na FURG. Um autodidata com talento incontestável!

A exposição está aberta das 08h30min às 18h30min, sem fechar ao meio dia.