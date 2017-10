Santa Teresinha promove I Semana da Arte, Cultura e Pesquisa

Como parte integrante da Festa de Santa Teresinha, o tradicional Educandário desta cidade, está promovendo a I Semana da Arte, Cultura e Pesquisa.

A programação que iniciou na segunda-feira (02), teve continuidade ontem, quarta-feira, com a Noite de Poesia no Salão Nobre da Escola, quando ocorreu um Recital Poético, Lançamento do livro de poesias “Sementes Poéticas”, elaborado por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, com a orientação da professora Elaine Lauck.

HOJE

Hoje, quinta-feira, às 8 horas, abertura oficial da Mostra de Arte, Cultura e Pesquisa, no Ginásio do Colégio Santa Teresinha. Em seguida, palestra sobre Biomas Brasileiros, com o biólogo Paulo Lima Júnior, da FTD.

Às 9 horas, visitação à Mostra de Arte, Cultura e Pesquisa, no Ginásio do CST, aberta ao público. Das 13h30min às 17 horas, visitação à Mostra. Às 19h30min, Noite de Arte e Cultura no Salão Nobre do Santa Teresinha, aberta ao público, com apresentações de alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Das 20h45min às 21h45min, visitação à Mostra de Arte, Cultura e Pesquisas no Ginásio do Colégio, aberta ao público.

SEXTA-FEIRA

Amanhã, sexta-feira, das 8 horas ao meio dia, visitação à mostra, e às 19 horas, Tríduo de Santa Teresinha na Igreja Matriz Santo Antônio, com homenagem aos membros da APAST, GEST, Professores, funcionários e festeiros.

SÁBADO

No sábado (07), das 9 horas ao meio dia, jogos amistosos intercolegiais no Ginásio do Santa Teresinha, e às 17 horas, Tríduo de Santa Teresinha na Igreja Matriz com homenagem às Irmãs Escolas, alunos, seus familiares e festeiros.

DOMINGO

No domingo (08), ponto culminante da semana, às 10 horas, Missa em honra à padroeira da Escola, Santa Teresinha, na Igreja Matriz Santo Antônio. Logo após, almoço de confraternização e homenagem aos Jubilares no Salão Paroquial da Cidade Alta.

FESTEIROS

Danubia Oliveira Raphaelli e Marcos dos Reis Santos, Stela de Souza Menezes e Rosaldo Cortela da Silva, Daniela Silva Selbach e Gustavo Selbach, Elenice da Silva e Cirilo Rocha Cairuga, Julhiana Silveira de Jesus e Junior Krech Portal, Alexandra Luckmann e Fábio Messaggi Barcella, Karine Gil dos Santos e Claiton Elizandro Castilhos Santos, Vera Marisa da Silva Machado e João Carlos da Silva Guimarães, Laís Silva de Melo Freitas e Raysson Carvalho Santos.

FESTEIROS JUBILARES

Flávio Antônio Ramos da Rosa, Maria Helena Gil, Marisa Massulo Salazar, Josefina Rancheski Hablich, Rosina Helena Randazzo de Araújo, Cássia Soares Message, Marília Elisabete Monteiro, Josélia Maria Lorence de Fraga, Maria Luísa das Neves Guimarães e Carolina Selistre Oliveira.

HOMENAGENS

BODAS DE OURO

Formandos do Curso Ginasial de 1967, e Formandas do Curso Normal de 1967.

BODAS DE PRATA

Formandos da 8ª Série do 1º Grau de 1992, Formandos do Curso de Magistério de 1992, e Formandos do 2º Grau de 1992.

A Diretora do Colégio Santa Teresinha Ir. Cecília Martinello e a APAST, convidam a comunidade para comemorar a festa em louvor a sua padroeira, Santa Teresinha a ser realizada em 08 de outubro de 2017.