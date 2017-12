Romeu e Julieta na Fonte Imperial

No dia 2 de dezembro, às 20h30min, no Ginásio de Esportes Caetano Tedesco, acontecerá mais um show imperdível da Oficina de Dança Renata Guimarães. Com a participação de todos os estudantes da escola, o espetáculo contará a história fictícia de Romeu e Julieta em Santo Antônio da Patrulha. Serão 26 coreografias de Ballet Clássico, Jazz Dance e Contemporâneo, amarradas num enredo criativo, adornado por uma produção luxuosa. Além disso, será um momento de despedida, pois os bailarinos Murilo Souza Muniz e Maurílio Souza Muniz, recentemente aprovados na Escola Bolshoi Brasil, farão sua última apresentação como alunos da Oficina de Dança.

Quem sonha em iniciar o aprendizado de Ballet terá a chance de ganhar uma bolsa de estudos de um ano, que será sorteada no final das apresentações.

Venha conferir se essa história será o fim de um grande amor, ou o início de uma fascinante história repleta de magia e paixão.

Talvez seja a origem de uma lenda… de uma água abençoada, que estreita laços e une corações…

Ingressos antecipados na Mania de Loja e na Oficina de Dança Renata Guimarães: Arquibancada R$10,00; Cadeira R$25,00; Mesa com 4 lugares R$180,00. No local: Arquibancada 15,00; Cadeira R$30,00.