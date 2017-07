Mariana Ramos conquista 1º Lugar no Laço Prenda

No domingo (09), aconteceu mais um Campeonato Municipal de Laço em Santo Antônio da Patrulha, a patrulhense Mariana Ramos conquistou pela oitava vez consecutiva o 1º lugar no Laço Prenda.

Na próxima segunda (17), a jovem segue para Mato Grosso do Sul, onde representará a 23º Região Tradicionalista, também na modalidade prenda.

“A humildade é a única base sólida de todas as virtudes”, relata ela.

Os familiares parabenizam e afirmam: “Estamos orgulhosos de ti”.