Grande público prestigia tradicional evento em Evaristo

Salão comunitário totalmente lotado. Assim foi, mais uma vez, o ponto alto da 28ª Festa da Banana. O almoço foi servido por uma qualificada equipe de colaboradores, fazendo com que todos fossem muito bem atendidos.

Após a missa festiva celebrada pelo Pe. Ozeias Vieira, na chuvosa manhã de domingo, com a presença dos festeiros, do líder comunitário Flávio Iaronka, do técnico Flademir Schmith da Emater, do prefeito Daiçon Maciel da Silva, do presidente da Câmara André Selistre, da Secretária da Cultura, Turismo e Esportes Eliana Cunha, dos vereadores João Luiz (Bacana) e Samuel Souza, bem como dos fiéis que assistiram a celebração, ocorreu uma solenidade simples, mas muito bonita dentro da igreja, orientada pelo representante da Emater.

Ao mesmo tempo, foram comemorados os 80 anos da tradicional Escola Estadual Afonso Celso, inaugurada em 1937, naquela localidade, com histórico apresentado pela diretora professora Vera Elaine Braga de Andrade.

A professora Josiane Souza de Borba protagonizou uma entrevista com alunos do 3º ano, que apresentaram o resultado de um trabalho escolar intitulado “Tesouro dos Bananais”, em que destacam as propriedades do chamado “coração” daquela fruta, muito utilizado como dieta em doenças como câncer, mal de Parkinson, Alzheimer, asma, anemia, etc. Estudantes do 1º e 2º anos também participaram do trabalho, mas não puderam comparecer em virtude do mau tempo.

É oportuno lembrar que na festa também estiveram os vereadores Charlis Santos, Jorge Eloy de Oliveira, a Secretária da Educação Dalva Provenzi de Carli e o ex-vice-prefeito Armindo de Jesus, que é natural daquela localidade. ​

As fotos documentam alguns momentos da tradicional Festa da Banana.