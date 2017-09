Festa dos Caminhoneiros: Eleição das soberanas vai ser nesse sábado

Vai ser nesse sábado (23), às 20 horas, a eleição das soberanas da 34ª Festa dos Caminhoneiros, a ocorrer no dia 29 de outubro deste ano, em sua sede, na Rua Edemar da Silva Braga, com o brilhantismo do Grupo Toque do Tchê.

Estarão concorrendo as seguintes candidatas:

Camila Fraga Muniz, Eduarda Barbaro, Jackelline Santos Ferreira, Luiza de Oliveira, Mariana Messaggi, Tainá Bitencourt e Vanessa Braga Ribeiro.

A FESTA

A tradicional festa ocorrerá no dia 29 de outubro, sendo festeiros este ano, Dieferson Cardoso Peixoto (Alemão da Mania) e Isis Danieli Barbosa dos Santos, Cristian Endrigo da Silva e Camila Guering de Barros, Elio Junior Monteiro e Tuane Raupp Godinho e Giovani Coelho Rodrigues e Silvana Coelho Ferreira Rodrigues. O atual presidente da ACSAP é Jair Belloli.