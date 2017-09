Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem acontece nesse domingo

A coordenação e lideranças da comunidade da Boa Viagem, juntamente com o padre Vilson Schäfer e os festeiros, estão convidando a comunidade para a festa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem.

São festeiros:

Carlos Edeni da Luz e Maria Mercedes Machado da Luz;

Nestor de Andrade e Marizete Bonera;

Claudiomiro Duarte Pereira e Adriana dos Santos Machado.

Candidatas à rainha da festa:

Maria Eduarda da Luz Altteneter;

Isadora da Rocha Bonera dos Santos;

Beatriz Xavier Dias.

Um pouco da história de Nossa Senhora da Boa Viagem

Os portugueses, grandes desbravadores dos oceanos, em sua devoção à Virgem Maria não poderiam deixar de invocá-la em suas arriscadas viagens. Assim, deram-lhe o título de Nossa Senhora da Boa Viagem, desde tempos muito remotos. Nas ilhas dos Açores, desde o século XVI, existem igrejas dedicadas à Nossa Senhora da Boa Viagem.

No Brasil, essa devoção veio com os colonizadores, passou primeiramente pela Bahia, onde aportavam muitos navios portugueses. Lá construíram uma pequena igreja junto à praia. Por volta de 1707, Pe. Leandro Carmelo construiu uma capela em Pernambuco, na praia de Recife, homenageando Nossa Senhora da Boa Viagem.

A devoção chegou a todo o Brasil, especialmente nos lugares próximos ao mar e rios.

As pessoas devotas a invocam como protetora das viagens, das partidas e chegadas, como guia dos caminhos.

Programação:

Dia 23/09 (Sábado)

10h: Carreata motorizada com saída em frente a Igreja da Boa Viagem

Dia 24/09 (Domingo) Dia da Festa

10h: Missa e procissão

12h: Almoço

Tarde: Leilão

– Sorteio da rifa e coroação das rainhas

– Reunião dançante com Ney Marx e C&A Show

No período da tarde, as crianças poderão se divertir na área localizada na frente do salão paroquial, já que serão dispostos brinquedos com essa finalidade.

A comunidade está convidada a levar seu chimarrão e cadeiras para o lazer na tradicional praça localizada na frente da igreja.

O bingo da Festa acontecerá no dia 29 de setembro, às 20h30min, no salão paroquial.