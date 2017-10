Fábrica de Sonhos: Grande público prestigia a exposição de fotos da APAE

Apesar da chuva, no último sábado (21), um grande público prestigiou a inauguração da exposição de fotos das crianças da APAE, no SOMA. O projeto, encabeçado pelo Rotaract Club de Santo Antônio da Patrulha teve por intuito a inclusão das crianças na sociedade, por intermédio da ajuda da comunidade.

Foram apoiadores do projeto o espaço SOMA, o Parque da Guarda, as maquiadoras Brunna Marques e Margane Gomes, a costureira Rosane Tomacheski, os fotógrafos Rodrigo Bonfim, Malibia Bier, Luana Konrad, Driele Pospichil e Andressa Cunha, Além dos músicos Adriano Oliveira, Claire Winck, Márcia Freitas, Banda A Massa, Bruno & Gabriela Machado, banda Barraco 9 zero, Zé Luíz, Eduardo e Eduarda Telles.

Questionada sobre o resultado do projeto, Sandreli Bandeira, Presidente do Rotaract na atual gestão afirma: “Nós não esperávamos tamanha repercussão. Fomos agregando voluntários, conforme o projeto tomava forma. Foi muito emocionante ver a alegria das crianças terem seus sonhos realizados e é também muito gratificante reafirmar o engajamento da comunidade patrulhense frente a uma instituição que presta um trabalho tão nobre. Finalizamos o projeto com resultados que superaram as nossas expectativas.”

A exposição das fotos segue aberta até o dia 20/11. Confira algumas imagens: