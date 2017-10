Exposição de fotos da APAE no Soma, sábado

Com mais de 15 mil visualizações no Facebook, na última sexta-feira (13), o Rotaract Santo Antônio foi destaque na mídia gaúcha, compondo as páginas do jornal Zero Hora. A reportagem mostrava uma pequena prévia do resultado do projeto Fábrica de Sonhos, promovido pelo clube patrulhense, em alusão ao Dia das Crianças.

Contando com a ajuda de fotógrafos, maquiadores e voluntários em geral da comunidade, o grupo uniu forças para possibilitar que cada criança da APAE pudesse realizar o seu sonho por um dia, eternizando através das fotografias esse dia memorável.

Questionada sobre a inspiração frente à ideia do projeto, Mayana Serafini, atual vice-presidente do Rotaract declara: “A ideia surgiu da vontade de realizar sonhos, levar sorrisos e destacar aqueles que, normalmente, passam despercebidos pela sociedade. Há sim muita beleza, alegria e animação nessas crianças tão lindas e especiais, o mundo não pode classificá-las por conta de uma deficiência, eles são muito mais que isso. O resultado do Fábrica de Sonhos é uma prova disso, é visível, através das fotos, a emoção e a felicidade dessas pessoas. Podemos dizer que, de alguma maneira, realizamos os sonhos delas, mas foram elas que nos realizaram, com o tanto de amor e euforia pela vida que espalham”.

O projeto é a prova viva de que a união faz a força. Devido a isso, Sandreli Bandeira menciona em seu agradecimento o quanto o Rotaract se sente privilegiado em contar com todo apoio da comunidade: “Uma das coisas que nos deixa mais felizes, é o engajamento dos voluntários e da comunidade com nossos projetos e especialmente com o “Fábrica de Sonhos”. Essa rede do bem formada por todos, nos motiva a trabalhar mais em prol de toda nossa cidade. Nosso agradecimento especial a todos os voluntários que abraçaram nossa ideia e fizeram com que a mesma se concretizasse nesse projeto lindo”.

As fotos na íntegra serão divulgadas em uma exposição no Soma, no próximo sábado (21), a partir das 17h. A entrada será um item de material de limpeza, que posteriormente a coleta, serão destinados a APAE, como forma de colaborar com o bom andamento da instituição.

Confira abaixo algumas fotos: