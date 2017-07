Dia 9 tem Domingo Cultural em clima de arraiá

Nesse final de semana tem mais uma edição do Domingo Cultural, na praça da Boa Viagem. O evento é uma realização da prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, através da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes. De acordo com a secretária Eliana Cunha, neste mês o evento irá ocorrer em clima de “arraiá”, com direito a Casamento na Roça. Como sempre, haverá atrações características desta época, além de gastronomia patrulhense, artesanato, feira de produtos orgânicos, atendimento de saúde, brechó de roupas e participar da campanha do agasalho.

A partir das 14h, sobe ao palco a música de Barraco Nove Zero, seguida de Casamento na Roça, com o Grupo Semeando. Às 16h, é a vez da banda A Massa fazer seu som e logo depois, às 17h, a música ficará por conta de Rafa Batista e Banda.