Caminho Gaúcho de Santiago lança novo trajeto no dia 23

Cônsul da Espanha estará em Santo Antônio da Patrulha

O Caminho Gaúcho de Santiago, que é realizado no município de Santo Antônio da Patrulha ganhará um novo traçado a partir deste domingo (23/07). O primeiro traçado, inaugurado em 2014, contempla 12 km e agora, uma segunda opção de caminhada será oferecida, com 19 km. O lançamento do segundo trajeto, contará com a presença do Cônsul da Espanha, José Pablo Aguiar, que escolheu o município de Santo Antônio da Patrulha para sediar o Caminho Gaúcho de Santiago. Neste domingo o Museu Antropológico Caldas Júnior estará aberto ao público com a exposição fotográfica sobre o Caminho Gaúcho de Santiago, com registros de peregrinos.

A cidade foi escolhida pelo Cônsul para servir como uma réplica do caminho espanhol de Compostela, percorrido por pessoas do mundo todo. Com a ampliação do percurso, os peregrinos iniciarão sua caminhada pela localidade da AGASA, e durante o trajeto poderão conferir belíssimas paisagens, que retratam a zona rural do município e seus costumes, além de mostrar as belezas naturais e uma vista linda da Lagoa dos Barros. O ponto de encontro para a caminhada será a Praça Arquipélago dos Açores (em frente à Igreja Matriz).

A secretária da Cultura, Turismo e Esportes, Eliana Cunha afirma que esta nova proposta tem o objetivo de ampliar a oportunidade para os peregrinos de contemplarem as belas paisagens, bem como, atender sugestões de pessoas que já realizaram o primeiro percurso. “Para os peregrinos, que estão acostumados a fazer esse tipo de caminhada, 12km é pouco, e o Caminho de Santo Antônio da Patrulha, também serve de preparação para quem deseja fazer o Caminho Espanhol de Compostela. Destacou ainda que o caminho original, de 12 km, continuará sendo realizado.” Ela também agradeceu a colaboração dos moradores das localidades que estão engajados com a nova proposta e ao Sr. Jaime Nestor Müller, que tem sido um colaborador fundamental neste projeto do Município.

O Caminho Gaúcho de Santiago é todo sinalizado por placas que indicam o percurso a ser percorrido. A sinalização permite que o trajeto seja realizado pelos caminhantes em qualquer dia, de forma individual ou em grupo, a pé, a cavalo ou de bicicleta e, ao final, o participante que completar o percurso recebe o Certificado de Peregrino.

Para informações, os caminhantes devem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes pelo e-mail turismo@pmsap.com.br, ou pelos fones (51) 3662-8560 ou (51) 3662-8559. O horário de atendimento da Secretaria é das 12h30min às 18h30min.

Para agendamento e inscrições, interessados devem entrar em contato com a Agência de Turismo Receptivo Elos Travel, pelo e-mail atendimento@elostravel.com.br ou pelos fones (51) 3662.2061 ou (51) 3141.4877. O horário de atendimento da agência é das 8h às 12h das 13h30min às 18h30min.

Os caminhantes também podem fazer suas inscrições diretamente no site da agência, por meio do link:

http://elostravel.com.br/portal/pag_generica/index.php?id=5637

Fonte: ACS-PMSAP