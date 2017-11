Bebeto Alves e Doidivanas se apresentam no projeto CRIA, em SAP

No domingo (26), o Museu Antropológico Caldas Júnior, em conjunto com a Baita! Produções Culturais, ambos de Santo Antônio da Patrulha, vão promover a terceira edição do projeto CRIA: Mostra de Música Autoral. A atividade cultural contempla diversas expressões de arte. Nessa edição, ocorrerão pocket shows com Bebeto Alves e a banda Doidivanas. As apresentações serão realizadas no Jardim Imperial, aos fundos do Museu, de forma gratuita.

Além dos shows, o público poderá conferir sessões comentadas dos documentários: Doidivanas – Próximos Distantes, que relata a trajetória de 20 anos da banda, e Mais Uma Canção, filme sobre o compositor Bebeto Alves. As duas sessões ocorrerão no sábado (25), a partir das 18h, no Espaço SOMA, que fica na Av. Borges de Medeiros, nº 542 (fundos), Bairro Cidade Alta.

Para engrandecer ainda mais essa edição, a Mostra contará com uma exposição fotográfica de Bebeto Alves. Suas fotografias já foram expostas em diversos centros culturais, como Centro Cultural José Bonifácio, em São Leopoldo, e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), em Porto Alegre.

CRIA: Mostra de Música Autoral inicia às 17h. O evento contará com cervejas artesanais e apreciação musical do acervo de discos de vinil. O Museu está localizado na Av. Borges de Medeiros, nº 427, Bairro Cidade Alta.

Realização:

Museu Antropológico Caldas Júnior. Baita! Produções Culturais.

Apoio:

Prefeitura da Santo Antônio da Patrulha.