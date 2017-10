AMAM comemora primeiro aniversário

Para comemorar o primeiro ano da AMAM – Associação dos Músicos e Amigos da Música do Município de Santo Antônio da Patrulha, será realizado o 4º Jardim Elétrico. O evento no Jardim Imperial, do Museu Antropológico Caldas Júnior, vai ocorrer nesse domingo (29), às 15h.

Nessa edição, o Jardim Elétrico contará com um especial de MPB e com apresentações das bandas A-Base e Rivadavia. A entrada é gratuita.

COMO SURGIU

A AMAM foi fundada no dia 18 de outubro de 2016, por diversos artistas locais. A entidade tem o objetivo de fomentar o cenário musical local e difundir a música, como meio de inclusão social e manifestação cultural artística.

Desde então, contribui artisticamente com o Domingo Cultural, evento realizado pela Prefeitura. Promoveu campanha de arrecadação de brinquedos para beneficiar crianças em vulnerabilidade social, oficina de composição musical com Zebeto Corrêa e Martim César, duas participações no CRIA – Mostra de Música Autoral. Além disso, promove o Jardim Elétrico, evento que acontece mensalmente no Jardim Imperial do Museu Caldas Júnior.

Para se associar basta preencher e enviar o formulário que está fixo no topo da página do facebook da AMAM (www.facebook.com/amamsap). Para mais informações, entre em contato pelo email, amam.msap@gmail.com.

Atualmente, a diretoria é composta por José Luiz Rosa Filho, presidente; Murilo Souza, vice-presidente; Maicon Pinheiro, secretário; Douglas Barreto, segundo-secretário; Julian Melo, tesoureiro; e Giordani Grandini, vice-tesoureiro.