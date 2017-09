A bela Valentina é Miss Pampa Gaúcho Latina

Em evento realizado no Hotel Continental, na cidade de Canela, Valentina Machado da Cunha, uma bela loira, foi eleita no último final de semana, Miss Pampa Gaúcho 2018.

A promoção é de Anderson Sassi, coordenador geral do concurso Miss Latina, que trouxe o evento para o Rio Grande do Sul.

Valentina ficou em terceiro lugar, representando Santo Antônio da Patrulha. Haverá, em um ano, a etapa nacional e após, o concurso terá abrangência internacional.

A jovem, que é modelo há cinco anos, da Agência Mega Model, de Porto Alegre, foi Garota Verão 2010, e Rainha da ExpoSAP em 2014.

Valentina disse que esse evento é importante porque, além da beleza, a mulher fica muito mais valorizada no aspecto do crescimento da sua imagem.

Cursando o sétimo semestre de Direito na UNICNEC em Osório, Valentina Cunha está agradecendo todo o apoio incondicional de sua família, à comunidade, aos patrocinadores: Estética Beleza Brasileira, Loja Loft 105, Loja Spazzo, Clau Modas, Estrela Rara, Loja Céu de Flor e Via Uno.