28ª Festa da Banana em Evaristo acontece nesse domingo

Nesse domingo (22), acontece na área rural de Evaristo, a tradicional Festa da Banana.

A comunidade de São João Batista e os festeiros Stanislau Antônio Falkoski, Luzia Angelina dos Santos Falkoski, Juarez Cunha de Fraga, Marlene Souza de Fraga, Luiz Telmo Silveira dos Passos, Cleni Meregalli dos Passos, Gilberto Koch e Marcia Terezinha Koch estão empenhados nos últimos detalhes de mais uma edição do evento.

A programação promete ser animada e o que não vai faltar são produtos a base da fruta. A partir de hoje, serão produzidas por voluntárias, mais de 800 cucas.

Programação:

10h: Abertura oficial com presença de autoridades, escolas e os agricultores homenageados;

10h30min: Missa em louvor aos agricultores e visitantes;

12h: Tradicional almoço com churrasco, linguiça assada, galeto, carne de porco, pães e cucas de banana.

• Após o almoço, haverá baile com o Grupo Festerê;

• Haverá tenda de produtos

Coloniais.

Evaristo

Localizado ao norte do município de Santo Antônio da Patrulha, Evaristo recebeu este nome devido ao seu primeiro morador, que construiu sua cabana sobre o arroio que corre entre um morro e outro. Por ser o único morador, nada mais normal do que relacionar seu nome ao local onde residia, como é costume nas localidades do interior, nascendo assim a comunidade.

Há 28 anos, produtores de banana se reuniram com a diretoria da comunidade, o padre, a prefeitura e a Emater, para promoverem uma festa municipal, sendo realizada sua 1ª Festa da Banana, em março de 1989. Os lucros foram revertidos em melhorias no atual salão da comunidade.

Atualmente, a banana mais cultivada é a Prata ou Branca, sendo este produto comercializado na grande Porto Alegre, e incluído na merenda escolar na rede municipal e estadual.