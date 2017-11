Show “Um Canto pelos Animais” vai ser dia 28

Marque essa data na sua agenda: terça-feira, 28 de novembro. Nela, você poderá assistir a grandes artistas, num espetáculo musical que ficará para sempre na memória de Santo Antônio da Patrulha, e ainda ajudar aos animais de rua. É o show “Um Canto Pelos Animais”, que foi antecipado em um dia, para não “competir” com o jogo do Grêmio, na final da Libertadores da América.

O evento, que ocorrerá no Centro Clube, contará com grandes talentos da música patrulhense e da região. Já estão confirmados: Cássio Farias, Márcia Freitas, Claire Barcelos, Michele Borba, Diogo Barcelos, Milene Mohr, Nilton Júnior, Dalto Santos, José Luiz Rosa, Onira Ramos, Sofia Noronha, Adriano Oliveira, Chiara Marques, Indio Rufino, Marina e Viviane Silveira, Eduardo e Eduarda, Simone Santos, Lais Freitas, Felipe Milcharek e muitos outros artistas convidados. Vai ser uma noite incrível, com muita música boa, de todos os estilos, para todos os gostos. O início está previsto para às 20h30.

Toda a renda do evento será revertida para a ONG Animal Shelter, que trabalha incansavelmente para castrar cães e gatos de rua, a fim de que a população deles nas ruas seja reduzida. Mensalmente os gastos superam os R$ 7 mil. E muito mais poderia ser feito, caso mais gente ajudasse.

Portanto, se você não quer mais ver animais perambulando pelas ruas, eis uma grande oportunidade de ajudar sem sacrifício, curtindo boa música, tomando uma cerveja, comendo um lanche e batendo um bom papo com os amigos.

Os ingressos já estão à venda na Mania de Loja.