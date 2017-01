Sexta é dia de feira do produtor na Cidade Alta

Toda sexta-feira o patrulhense tem a oportunidade de comprar produtos orgânicos na Feira do Produtor Rural, que acontece na Cidade Alta. Sempre na parte da tarde a feira é montada na Av. Borges de Medeiros, com diversos alimentos saudáveis e o que é melhor: livre de agrotóxicos.

De acordo com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, além das frutas e verduras, também são oferecidos pães caseiros (sovado, cuca, pão de milho, pão de melado), biscoito, cuscuz, rosquete escaldado, rosquete de leite, merengue, figada, marmelada, chimias de pera, goiaba e de abóbora com coco, doce de figo, doce de abóbora, doce de pera, abóbora cristalizada, laranja azeda cristalizada, geleia de goiaba, geleia de acerola e geleia de jabuticaba, doce em calda de laranja azeda, suco de uva integral, vinho tinto seco, banana, laranja, couve chinesa, repolho, rúcula, couve, alface americana, brócolis, couve flor, tempero verde, rabanete, cenoura, aipim com e sem casca, batata doce.