Sessão Solene na Câmara homenageará Mulher Destaque Patrulhense no dia 30 de março

A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, juntamente com a Prefeitura, realizará no dia 30 de março, próxima quinta-feira, uma homenagem as mulheres que se destacam no município.

A solenidade, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, faz parte do Calendário de Eventos do Município e visa homenagear as mulheres patrulhenses, representantes de vários segmentos da sociedade, como as que estão à frente de cargos públicos e/ou entidades, conselhos, clubes e instituições da sociedade civil governamental ou não governamental.

Cinco mulheres, indicadas pelas Bancadas do Legislativo Municipal (PSB, PP, PTB, PMDB e SD), serão homenageadas. Os atos solenes terão início às 20 horas, no Plenário Euzébio Barth, da Câmara Municipal.

Receberão a distinção as seguintes mulheres: Gloria Mariana Martins Terra, Laura Teresinha Gomes da Silva, Margarete de Oliveira Pereira, Marli Tetour Luckmann e Terezinha Cardoso Silveira.