Sesc Verão realiza shows e atividades gratuitas em SAP

O SESC (Serviço Social do Comércio), estará realizando na quinta-feira da próxima semana (16/02), em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes, diversas atividades gratuitas na Praça CEU, localizada no Bairro Bom Princípio, em Santo Antônio da Patrulha, referentes ao projeto Sesc Verão Mais Lazer e Cultura.

A programação inicia às 16h, com a apresentação Circense Re Tri Circo Verão, sendo que das 17h às 19h, será realizada a Oficina de Malabares. O encerramento do evento acontecerá às 20h, com a música gaúcha de Jefferson Napinha.

Durante a programação o caminhão biblioteca “BiblioSesc” e brinquedo inflável estarão disponíveis para as crianças. As inscrições para a oficina de Malabares devem ser feitas pelo telefone (51) 3497-6263 ou pelo e-mail fnaimaier@sesc-rs.com.br, até o dia 15, havendo também a possibilidade de inscrição na hora.