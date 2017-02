SESC Verão Mais Lazer e Cultura ocorre hoje

Hoje (16), o SESC (Serviço Social do Comércio), em parceria com a Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes, realizará diversas atividades gratuitas na Praça CEU, localizada no Bairro Bom Princípio, em Santo Antônio da Patrulha, referentes ao projeto Verão Mais Lazer e Cultura.

A programação inicia às 16h, com a apresentação Circense Re Tri Circo Verão; em seguida, das 17h às 19h, será realizada oficina de malabares. O encerramento do evento acontece às 20h, com a música gaúcha de Jefferson Napinha. Das 11h às 16h, o caminhão-biblioteca BiblioSesc também estará no local. Prestigiem!