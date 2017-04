Gabriel Diedrich é o vice-presidente

Os jornais que integram a Associação dos Diários do Interior – ADI-RS, realizaram assembleia geral quinta-feira, 6, no hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, para eleição e posse de diretoria, filiação de novos jornais e um almoço com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Edgar Pretto (PT). O diretor do Jornal de Gravataí, integrante do Grupo 2M, Gabriel Diedrich foi eleito vice-presidente.