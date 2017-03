SEMOT confirma: Limpeza sistemática nos bairros

A prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, reforça a informação divulgada anteriormente sobre o recolhimento de entulhos na cidade e no interior. Conforme o secretário das Obras, Trânsito e Segurança, André Randazzo dos Reis, a SEMOT não deixará de fazer limpeza nos bairros da cidade, de forma sistemática. Lembra que aqueles que não têm condições de contratar um container (tele-entulho) para descartar entulhos como podas, restos de obra e restos de limpeza de pátios devem procurar a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para justificar a situação.

“Nós já divulgamos esta informação, mas ainda existem dúvidas sobre o assunto, por isso é importante reforçar a informação. O recolhimento de entulhos não pode ser feito pela prefeitura. Não temos equipamento e os servidores da pasta não possuem treinamento necessário para este fim. Portanto, trata-se de uma prática irregular, implantada em 2013 e que não pode ter continuidade,” disse.

O Secretário confirma ainda que a prefeitura deixou de recolher os entulhos ontem (01/03). O lixo acumulado em alguns locais da cidade, como no caso do Bairro Assis Brasil, já estava lá há bastante tempo, e nesse caso será feita a limpeza desse local.

Outra alternativa para descarte é a cava de pedreira do Celomar, que fica localizada no Casqueiro. O custo fica entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Mais informações pelo telefone 99853.9091.