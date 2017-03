SEMED e Polo Universitário têm projeto de gestão da informação

Com o objetivo de melhor organizar e otimizar a informação das escolas do Município, a Secretaria da Educação está iniciando uma nova parceria com o Polo Universitário Santo Antônio.

Com esse objetivo a Secretária, Dalva Provenzi de Carli, esteve reunida com a coordenadora do Polo, Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente, e com a equipe de informática que presta serviços para a prefeitura.

A secretária garante que muitas novidades vêm por aí no que se refere à melhoria da comunicação entre escolas e secretaria, e também nos trâmites de processos e documentos.