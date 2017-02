Seleção patrulhense, uma das vencedoras de Torneio de Laço em Cambará do Sul

A seleção de laço patrulhense capitaneada por Dirceu Barcelos, sagrou-se campeã da categoria C, ao disputar torneio no Rodeio Nacional de Cambará do Sul, que finalizou no domingo (29/01). A disputa aconteceu na quinta-feira (26/01), e, conforme Dirceu, entre os seis municípios da sua chave, havia também representantes do Mato Grosso.

Dirceu parabeniza a todos os participantes da seleção e ao mesmo tempo aproveita para agradecer ao prefeito Daiçon Maciel da Silva, pela confiança depositada na seleção patrulhense e no seu trabalho, como capitão, o que culminou na conquista de uma moto zero quilômetro, para a seleção vencedora que integrou daquela categoria.